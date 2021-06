Nautica: Loro Piana rinnova yacht Masquenada a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 26 GIU - Varato al cantiere Lusben di Livorno l'expedition yacht di 51 metri M/Y "Masquenada" alla presenza del suo nuovo armatore, l'imprenditore della moda e grande appassionato di vela Pier Luigi Loro Piana. Il personale Lusben, la crew, gli architetti e designer e lo stesso armatore sono stati coinvolti in un laborioso e intenso refit iniziato nell'ottobre 2020 che ha avuto come oggetto un rinnovo radicale dello yacht originariamente pensato come barca da lavoro. "L'elemento più importante di questo progetto è stato il tempo - ha dichiarato Pier Luigi Loro Piana - Il tempo è il fattore più essenziale per un armatore e sono enormemente soddisfatto della capacità del cantiere Lusben che, insieme a tutti i collaboratori, è riuscito a portare a termine un'incredibile trasformazione nell'arco di pochi mesi. Adesso il progetto per l'immediato futuro è imbarcarmi con la mia famiglia e fare il giro del mondo". La trasformazione principale è stata la rimozione ed estensione dell'intero blocco di poppa: oltre all'aggiunta di un transformer che ha duplicato la superficie disponibile della beach area, la lunghezza di bridge e upper deck è stata incrementata di 1,5 metri per ponte. Operazione particolarmente complessa perché in principio mancavano molte informazioni come i disegni tecnici o gli schemi elettrici ed è stato perciò necessario eseguire una scansione 3d dello yacht ed effettuare nuovamente misurazioni e rilievi. Sempre sui ponti esterni un intervento di enorme impatto è stata la rimozione della gru di coperta del main deck, residuo della precedente vocazione della barca, e l'installazione di una nuova e più potente gru sottocoperta nel locale lazarette ricavando una superficie di 200 mq circa di main deck completamente libero. Il décor degli esterni è stato trasformato per adattarsi ai desideri dell'armatore che ha richiesto di rimuovere la jacuzzi dal Sun Deck e di aggiungere invece una cooking station esterna.

Lusben ha affrontato in poco tempo anche i lavori di riverniciatura dell'intera sovrastruttura e di parte dello scafo oltre che di posa del nuovo teak Burma, le cui doghe sono state lavorate con una tecnica particolare in modo che sembri di vedere una lunga e unica doga. (ANSA).