Gang ferisce giovani a piazzale Michelangelo, indagini

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - Indagini della polizia sono in corso a Firenze per individuare una gang di cinque, sei elementi, che la notte scorsa in due distinti episodi, a circa mezz'ora di distanza, ha aggredito ferendoli a colpi di cintura due giovani che erano usciti da una discoteca al piazzale Michelangiolo e che ha messo in fuga i loro amici.

In un primo fatto ricostruito dalla questura, verso le 4.45, il 118 ha dovuto soccorrere un giovane di 23 anni che non ce l'ha fatta a scappare. Dopo le provocazioni, la gang ha inseguito lui e i suoi amici appena usciti dal locale. Quattro sono scappati in tempo ma il 23enne, italiano domiciliato a Firenze, è stato raggiunto e colpito ripetutamente dal branco.

E' dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Poi, intorno alle 5.15, altro episodio simile. Un 20enne di Arezzo con altri due amici esce dalla stessa discoteca, il gruppo incrocia la gang che ingaggia un confronto e poi attacca i tre: due fuggono, ma il 20enne viene bloccato e anche lui è colpito a mani nude e con fibbie di cinture. Non chiede l'intervento dei sanitari ma ha abrasioni, contusioni e tumefazioni. Ignoti al momento i motivi degli assalti. La gang viene descritta come formata da giovani italiani ma gli accertamenti della polizia sono in corso. Alcuni dei coinvolti avrebbero bevuto alcol nella nottata. (ANSA).