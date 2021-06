++ Vaccini: Toscana, biologi entrano in 'squadra' vaccinatori ++

(ANSA) - FIRENZE, 26 GIU - Anche la categoria professionale dei biologi farà parte della rete dei vaccinatori anti-Covid in Toscana. Nei prossimi giorni sarà firmato l'accordo tra la Regione e l'organizzazione sindacale di riferimento. Su proposta dell'assessore alla sanità Simone Bezzini la giunta regionale ha approvato lo schema dell'accordo, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto legge 41 relativo alle "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19" dove è previsto di avvalersi di più figure professionali per la realizzazione della campagna. (ANSA).