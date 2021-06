Moda: Pitti Filati a Stazione Leopolda con 85 aziende

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Scalda i motori l'edizione 89 di Pitti Immagine Filati, in scena dal 28 al 30 giugno alla Stazione Leopolda di Firenze (non in Fortezza come di consueto) con 85 aziende (di cui 10 estere): 75 partecipanti in presenza e sette presenti online sulla piattaforma Connect. Il salone torna a svolgersi in presenza, e anticipa solo per questa occasione le date di Pitti Uomo e Bimbo (al via il 30 giugno), per mostrare tutte le tutte le tendenze dei filati per il prossimo autunno/inverno 2022-2023. Già dal 7 giugno le aziende partecipanti sono online sulla piattaforma creata da Pitti, inoltre - altra novità - per questa edizione sarà possibile contattare gli espositori in anticipo per concordare il proprio appuntamento, in modo da evitare file e rispettare al meglio le normative di sicurezza. Il "100" è il tema conduttore non solo di Pitti Uomo, ma anche di tutte le edizioni estive dei saloni di Pitti Immagine, con un logo e una grafica speciali curati dal graphic designer Francesco Dondina. Transformer è il tema e il titolo delle prossime tendenze per l'autunno/inverno 2022-2023, raccontate all'interno dello Spazio Ricerca. Altra novità assoluta sono i Pitti Studios, il nuovo servizio di produzione contenuti per valorizzare le proposte degli espositori. Uno spazio speciale sarà dedicato alle collezioni dei cinque finalisti del concorso Feel the Contest. Infine, come sempre, torna anche l'appuntamento con Vintage Selection, nello spazio Alcatraz, con ingresso riservato agli operatori di Pitti Filati.

