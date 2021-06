Maggio Fiorentino va a Massa, Mehta dirige concerto-evento

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Tutto esaurito in piazza Aranci, a Massa (Massa Carrara), sabato 3 luglio per il Maggio Musicale Fiorentino con un concerto musicale fuori dalle proprie 'mura' che sarà dedicato alla Sinfonia n. 9 di Ludwig Van Beethoven e con Zubin Mehta direttore sul podio. L'evento avrà Palazzo Ducale come scenografia naturale e sono previsti 1.000 spettatori in modalità Covid. Sul palco Mehta dirigerà il coro e l'orchestra composta da 150 elementi tra coristi, orchestrali e i solisti, il soprano Mandy Fredrich, il mezzosoprano Marie Claude Chappuis, il tenore Maximilian Schmitt, il basso Markus Werba. Maestro del Coro sarà Lorenzo Fratini. Lo stesso concerto è previsto il 2 luglio a Firenze nella cavea del Teatro.

Tuttavia l'attenzione è sull'evento di Massa, che gode del patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa-Carrara. IL governatore Eugenio Giani sarà presente: "Il Maggio Musicale porta in piazza Aranci a Massa la Nona Sinfonia di Beethoven. Non una formazione 'leggera' di musica da camera - sottolinea -, ma un'opera monumentale, che 'sposta' un'istituzione come il maestro Mehta, l'Orchestra, il Coro.

Un'opera importante come importante è l'apertura alla Toscana di un'altra delle eccellenze culturali fiorentine: non abbiamo 'solo' gli Uffizi diffusi, ma un Maggio 'diffuso', che dopo aver omaggiato negli anni scorsi Pistoia, Siena, Grosseto, Livorno con opere e concerti, ora arriva a Massa, tornando a spostare bellezza, arte e cultura dopo la lunga pausa imposta dal Covid.

Il 3 luglio porterà a Massa l'eccellenza musicale, facendo risuonare la piazza e le strade di quelle note che per troppo tempo ci sono state negate. Non vedo l'ora di poterle ascoltare". (ANSA).