Europei: ultimo allenamento a Coverciano, poi azzurri a Londra

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale prima della partenza questo pomeriggio per Londra dove domani, nello stadio di Wembley, affronterà l'Austria per l'ottavo dell'Europeo. Mancini ha radunato la squadra per la rifinitura che, su decisione della Uefa, gli azzurri ma anche l'Austria non hanno potuto svolgere a Wembley come da iniziale programma, per tutelare il manto erboso dell'impianto. In gruppo c'è Chiellini entrato in campo prima degli altri per fare un po' di stretching prima di aggregarsi, ancora assente Florenzi per l'infortunio muscolare che sta bloccando da giorni. La formazione. anti-Austria sembra ormai decisa con Di Lorenzo al posto di Florenzi e Acerbi per Chiellini non ancora pronto. In attacco si va verso la conferma del tridente Berardi-Immobile-Insigne, il grande rebus riguarda chi tra Verratti e Locatelli nel mezzo con Jorginho e Barella.

(ANSA).