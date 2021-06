COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - L'effetto vaccini in Toscana sembra farsi sentire, se solo il 2% dei nuovi contagiati del report quotidiano delle 24 ore ha più di 80 anni, nessun caso nuovo rilevato risulta nella fascia 60-79 anni, il 48% è in quella 40-59 anni. Sono prove di 'immunità di gregge', obiettivo ancora lontano, ma dimostrato da questi dati e aiutato dal naturale distanziamento sociale che la buona stagione estiva favorisce con i movimenti all'aperto. Il Covid c'è comunque ancora con l'incognita di nuove varianti. Benché il dato generale sia in calo, ci sono sempre 2.446 positivi censiti dalle Asl in Toscana, -4,3% su ieri. Di loro, 132 sono ricoverati in ospedale (-10 su ieri, pari al -7%); tra questi 27 sono in terapia intensiva. Sempre alto il numero delle persone in isolamento domiciliare, quasi 10.000. Altri sei i morti in un giorno a causa del Covid, persone che dopo lunghe settimane di sofferenza hanno ceduto alla malattia. Lo score dei guariti va bene - altri 145 in un giorno - ma la prospettiva sanitaria ineludibile sarà misurarsi con gli effetti clinici (invalidità e conseguenze fisiche) e psicologici della pandemia. Tra le iniziative per sopperire alle nuove emergenze sopravvenute, sono stati attivati 50 centri estivi per combattere le conseguenze della pandemia su bambini e ragazzi grazie a Fondazione CrFirenze. Le iniziative nella Città Metropolitana di Firenze, e nelle province di Arezzo e Grosseto, sono attivate grazie ai bandi 'E-state Insieme 3' e 'Doposcuola', con un sostegno complessivo di 850 mila euro. L'obiettivo è il recupero delle competenze perse durante i periodi di interruzione delle lezioni scolastiche in presenza e la perdita di socialità dovuta alle misure di restringimento anti-Covid durante molti mesi. (ANSA).