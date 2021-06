Caricaruso, concorso caricature per celebrare grande tenore

(ANSA) - FIRENZE, 24 GIU - Un concorso di caricature per celebrare Enrico Caruso. L'iniziativa arriva dall'Associazione nazionale Case della Memoria che nella sua rete conta anche la Villa Bellosguardo di Lastra a Signa, che è stata "l'ultima dimora del grande tenore e oggi Casa Museo dedicata all'artista, oltre che socia fondatrice della nostra associazione - spiega il suo presidente Adriano Rigoli. Per questo abbiamo deciso di promuovere, a cento anni dalla scomparsa di Enrico Caruso (1873-1921), il cartellone di eventi 'Nel nome di Caruso', una serie di manifestazioni pensate per ricordare il grande tenore".

Tra queste c'è anche 'Caricaruso. Una caricatura per Enrico Caruso', concorso "aperto a professionisti della caricatura nazionali e internazionali chiamati a realizzare, appunto, una caricatura del maestro - spiega il vicepresidente dell'associazione Marco Capaccioli -. Non tutti sanno che oltre che un maestro del canto, Caruso è stato anche un eccellente caricaturista: per questo motivo l'associazione ha pensato di ricordarlo con un omaggio dei colleghi di lapis". Già tante le caricature arrivate da varie parti del mondo, incluse Cina, Argentina, Brasile, Francia, Iran e Australia.