Covid, Toscana scende a 25 casi, non accadeva dal 17 agosto 2020

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana sono 25 su 13.539 test di cui 6.670 tamponi molecolari e 6.869 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,18% (0,5% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il governatore toscano Eugenio Giani sui social sottolineando che nella regione "un numero di nuovi positivi così basso non si vedeva dal 17 agosto 2020, l'incidenza media regionale è 11 casi ogni 100mila abitanti. Forza Toscana, continuiamo così".

Rispetto a ieri i casi sono ulteriormente diminuiti (erano 45), a fronte di un maggior numero di test (erano 4.887), ed è in calo il tasso di positività (era 0,92%). Giani ricorda che i vaccini attualmente somministrati sono 2.764.371. (ANSA).