Capalbio libri, festival compie 15 anni

(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 22 GIU - Il Festival Capalbio libri compie 15 anni e torna ad accogliere in presenza e in piazza alcuni protagonisti del panorama culturale italiano insieme al pubblico. L'edizione 2021 si terrà a Borgo Carige, in piazza della Repubblica, tutte le sere da martedì 27 luglio a martedì 3 agosto, a partire dalle 19.30 (ingresso libero e non necessita di prenotazioni). In attesa del programma definitivo, al momento confermata la presenza di Andrea Albertini, Roberto Napoletano, Giovanna Pancheri, Lorenza Pieri, Paola Pilati e Mimma Gaspari Golino.

Per questa quindicesima edizione la rassegna vanta anche la collaborazione di Surasti Puri, illustratrice e designer indiana ma londinese di adozione, che ha realizzato un'immagine inedita ed evocativa per caratterizzare la parte grafica dell'edizione 2021 della manifestazione: il dorso di un libro aperto, con il suo segnalibro, e il disegno di una Capalbio colorata, che trasmette vivacità e allegria.

Il Festival è ideato e diretto da Andrea Zagami, organizzato dall'Agenzia di comunicazione integrata Zigzag, in collaborazione con la Fondazione Capalbio e promosso dall'Associazione 'Il piacere di leggere'. (ANSA).