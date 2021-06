Festa S.Giovanni, Museo Opera Duomo gratuito per fiorentini

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Per la Festa di San Giovanni, il 24 giugno, l'Opera di Santa Maria del Fiore offre ai residenti di Firenze e provincia la possibilità di visitare il Museo dell'Opera del Duomo gratuitamente. L'Opera, spiega una nota, "ha voluto offrire alla città questa opportunità in attesa che il Battistero riapra presto al pubblico e ai fedeli".

Per usufruire dell'ingresso gratuito al Museo occorre recarsi alla biglietteria dell'Opera in piazza Duomo 14 e presentare un documento d'identità. Una volta acquisito il biglietto sarà possibile accedere al Museo secondo gli orari disponibili che permettono l'ingresso ogni 15 minuti per un massimo di 50 persone. Gli orari del Museo sono: primo ingresso ore 10.15, ultimo 15.30 con chiusura alle 17.00. (ANSA).