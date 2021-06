Covid: in Toscana nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Nessun decesso tra i pazienti Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Non accadeva dal 10 ottobre scorso. Il dato è stato reso noto dalla Regione.

In totale la Toscana registra 45 nuovi contagi da ieri, mai così bassi da settembre scorso, che portano il totale a 243.909: i nuovi casi, età media 36 anni- sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 234.035 (96% dei casi totali). Eseguiti 3.828 tamponi molecolari e 1.059 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 1.953 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 3.027, -7,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 171 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (stabili). Il totale dei decessi da inizio epidemia è pari a 6.847.

Riguardo alle singole province Firenze registra 14 casi in più rispetto a ieri, Prato 4, Pistoia 7, nessuno a Massa Carrara, Lucca 4 Pisa 2, Livorno 4, Arezzo 5, Siena 4, Grosseto 1. Complessivamente, 2.856 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (242 in meno rispetto a ieri, meno 7,8%). Sono 10.758 (313 in meno rispetto a ieri, meno 2,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).