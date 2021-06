Trasporti: Toscana, dal 21 giugno capienza all'80%

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Da lunedì, con l'entrata della Toscana in zona bianca la capienza massima sui mezzi di trasporto pubblico passa dal 50 all'80 per cento.

"Con l'ingresso in zona bianca- spiega l'assessore toscano ai trasporti Stefano Baccelli - il coefficiente di riempimento sui mezzi di trasporto pubblico cambia e si adegua alla normativa nazionale. La diminuzione delle restrizioni e il ritorno alla normalità comporta un aumento della mobilità che non ci deve fare trovare impreparati; la necessità è quindi quella di offrire un servizio puntuale e sicuro ai cittadini, che torneranno a spostarsi più liberamente e con più frequenza".

L'assessore raccomoda comunque prudenza: "Continuiamo a rispettare le regole: uso della mascherina, adeguato distanziamento sociale e igienizzazione delle mani". (ANSA).