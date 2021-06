Aerei: Vueling apre collegamento tra Olbia e Firenze

(ANSA) - OLBIA, 19 GIU - Da oggi l'aeroporto Costa Smeralda di Olbia è collegato con Firenze. Il volo operato dalla compagnia Vueling è atterrato alle 12.35, ad accoglierlo il team del Route Development Geasar, che ha omaggiato la crew con i prodotti Karasardegna. La nuova rotta si inserisce nella strategia di espansione del vettore spagnolo, che per l'estate 2021 ha deciso di puntare sull'Italia e sul mercato domestico.

L'Olbia-Firenza avrà due frequenze settimanali, il lunedì e il sabato, e sarà operativo fino al 30 ottobre.

"Da oggi diamo ufficialmente il via alla stagione estiva - commenta Charlotte Dumesnil di Vueling - Con la nuova rotta non solo agevoliamo i collegamenti verso una delle destinazioni estive più frequentate dagli italiani e dagli stranieri ma sosteniamo anche la ripartenza del turismo sul territorio italiano".

Nel corso dell'estate Vueling collegherà Olbia anche con Barcellona, hub della compagnia e scalo strategico, che consente a chi parte dalla città gallurese di raggiungere facilmente tante altre destinazioni. (ANSA).