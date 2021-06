Livorno, voucher a imprese marittime che accolgono tirocini

(ANSA) - LIVORNO, 17 GIU - Dieci voucher da 1.500 euro alle imprese del settore marittimo e portuale che accoglieranno in azienda un tirocinante del Master "Ssompl- Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics" per le 500 ore previste dal progetto formativo. Questa la misura varata dalla Camera di commercio Maremma Tirreno per incentivare le piccole e medie imprese del settore a sperimentare percorsi di innovazione e digitalizzazione che consentano loro una crescita di competitività sui mercati. I voucher saranno assegnati alle imprese che sceglieranno, per il tirocinio curricolare, partecipanti al Master inoccupati o disoccupati.

Il Master - che ha preso il via a Livorno nel febbraio 2021 a cura del Polo logistico dell'Università di Pisa in collaborazione con Camera di commercio, AdSp e Federmanager - è giunto ora al momento cruciale in cui i partecipanti dovranno mettere in pratica gli insegnamenti: un mix di competenze su sostenibilità, digitalizzazione, automazione dei processi logistici, con particolare riferimento ai trasporti marittimi e alla portualità. Il pacchetto-ore dedicato ai tirocini è cospicuo proprio perché l'intenzione è quella di creare un ponte tra formazione altamente qualificata e mondo del lavoro.

"Abbiamo aderito al progetto di Master fin da subito perché l'alta formazione basata su conoscenze e know how innovativi è uno strumento indispensabile per far crescere il sistema imprenditoriale nel suo complesso - commenta il presidente della Cciaa, Riccardo Breda - l'incentivo ad accogliere tirocinanti si tradurrà senza dubbio in una esperienza importante per tutti, sia per lo studente sia per l'impresa". Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 24 giugno fino al 30 novembre 2021. Il bando è sul sito www.lg.camcom.it mentre l'ufficio di riferimento è il Servizio Sviluppo Economico, indirizzo promozione@lg.camcom.it. (ANSA).