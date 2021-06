Europei: Azzurri, Goleada in partitella, Verratti in campo

(ANSA) - FIRENZE, 17 GIU - Una tripletta a testa per Chiesa e Belotti, due reti per Pessina e una per Bernaderschi. E' finita 9-1 la partitella disputata dagli azzurri oggi pomeriggio con i primavera della Cremonese a Coverciano, sul campo 'Vittorio Pozzo', all'indomani della vittoria sulla Svizzera che ha regalato la qualificazione agli ottavi degli Europei.

Mentre i titolari, a cui si sono aggiunti Acerbi e Florenzi reduce da una contrattura, hanno svolto in mattinata lavoro di scarico e terapie il ct Roberto Mancini ha testato tutti gli altri anche in previsioni di possibili cambi domenica contro il Galles.

Riflettori puntati in particolare su Marco Verratti , finora ijn tribuna per i postumi dell'infortunio al collaterale del ginocchio destro subito a maggio. Il centrocampista del Psg potrebbe anche giocare domenica, intanto oggi ha giostrato in mezzo al campo con Pessina e Castrovilli, in una formazione composta da Meret, Toloi, Cristante, Bastoni ed Emerson in difesa, Bernardeschi, Belotti e Chiesa in attacco. Nel primo dei due tempi da 25' ai baby della Cremonese sono stati aggregati Sirigu e Raspadori, nella ripresa Bernardeschi e Belotti. C'è stata gloria anche per il giovane Lauciello, che è andato a segno: una bella soddisfazione considerando che la difesa della Nazionale non subisce gol da 10 partite.

Alla fine tradizionale foto di gruppo cui non ha potuto mancare il capodelegazione azzurro, Gianluca Vialli, nato a Cremona e cresciuto calcisticamente nel club grigiorosso. (ANSA).