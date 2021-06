Pisa celebra Guglielmo Marconi col 110 Hertz Festival

(ANSA) - PISA, 16 GIU - Dal 25 giugno al 10 luglio, nei week end, a Coltano, borgo rurale nel comune di Pisa, nell'area della Villa Medicea, si terrà il 110 Hertz Festival, evento che vuole celebrare Guglielmo Marconi e la prima trasmissione radiofonica trans-oceanica da lui effettuata proprio 110 anni fa da Coltano.

Due palchi, tre aree-spettacolo, 700 posti a sedere complessivi, 14 eventi di musica e teatro, sette spettacoli per bambini e dibattiti sulla radio, passeggiate artistiche, area mista con gastronomia e artigianato e una birreria full-time a cura de La Staffetta.

Il Festival, organizzato dal Teatro Nuovo di Pisa in collaborazione la Proloco Coltano e il patrocinio del Comune, ha osservato l'assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani, "è un bellissimo segnale di ripartenza: per il recupero della Stazione Marconi, l'amministrazione ha stanziato un milione di euro e avviato un'interlocuzione con il ministero dei Beni Culturali, che abbiamo coinvolto nel progetto di acquisizione e recupero".

In cartellone, tra gli altri, Tommaso Novi il 25 giugno, Ascanio Celestini il 26, Bobo Rondelli il 27 e l'organetto di Alessandro D'Alessandro con recital di David Riondino il 10 luglio. Tutti gli spettacoli dal palco principale avranno inizio alle 22,30 e saranno preceduti alle 18 da una Camminata artistica a cura di Azul Teatro, alle 19 da uno spettacolo per bambini e alle 21 da un evento sul palco minore. Info su www.teatronuovopisa.it e prevendita su www.ciaotickets.com/110-hertz-festival. (ANSA).