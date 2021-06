Maturità in Toscana per 32mila, se ne sono vaccinati 22mila

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Sono 32.000 gli studenti toscani delle medie superiori che da oggi affrontano gli esami di maturità, che si svolgono con la modalità della prova unica. Sul totale di 32mila studenti impegnati negli esami di Stato in Toscana sono stati circa 22mila quelli che si sono vaccinati con Pfizer la scorsa settimana dal 7 al 13 giugno. La Regione, infatti, aveva aperto sul portale regionale una finestra a loro dedicata affinché gli interessati potesero prenotare la somministrazione del vaccino prima dell'inizio degli esami.

Questa mattina alle 8.30 sono iniziati i colloqui che, per l'emergenza sanitaria, sostituiscono il tradizionale scritto. Un elaborato è stato assegnato ai maturandi in base al percorso svolto e alle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studi e hanno avuto un mese di tempo per scriverlo e poi lo discuteranno in sede di colloquio di esame. (ANSA).