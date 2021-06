Covid: Toscana, 6 morti in 24 ore, età media cala a 64 anni

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Altri 106 nuovi positivi (dato in rialzo, età media 39 anni) e altri sei morti in Toscana nel rilevamento delle 24 ore per il Covid secondo il report giornaliero della Regione. L'età media delle ultime sei vittime è in netto calo a 64,5 anni, ieri era di 75,7 anni. Gli ultimi morti per Covid sono stati a Firenze (due, superate le 2.200 vittime), Prato, Lucca e Pisa. In totale sono arrivati a 6.832 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.201 a Firenze, 595 a Prato, 627 a Pistoia, 524 a Massa Carrara, 664 a Lucca, 701 a Pisa, 416 a Livorno, 502 ad Arezzo, 329 a Siena, 182 a Grosseto, 91 non residenti in Toscana.

I nuovi casi rilevati sono lo 0,04% in più sul giorno precedente e portano a 243.620 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia. I guariti delle 24 ore sono stati 295 (tutte guarigioni complete a tampone negativo di controllo) e sono il +0,1% sul totale che raggiunge quota 232.927.

Gli attualmente positivi sono oggi 3.861, -4,8% su ieri allungando la striscia positiva di diminuzione dei contagi in cura in Toscana. Tra loro le persone ricoverate sono in discesa a 223 unità (17 in meno su ieri, pari al -7,1%) di cui 50 in terapia intensiva (quattro persone in meno). Altri 3.638 pazienti sono in isolamento a casa con sintomi curabili a domicilio o senza sintomi (-178 su ieri, meno 4,7%). Inoltre ci sono 11.311 persone in quarantena fiduciaria domiciliare (-278 su ieri pari al -2,4%), isolate in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).