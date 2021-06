COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Colpo di coda del Covid in Toscana con un rialzo di casi nel rilevamento giornaliero che riportano i nuovi contagi sopra cento persone. Inoltre, tra i deceduti - sei in regione nelle stesse 24 ore - si rileva che l'età media è scesa a 64,5 anni mentre il giorno prima era stata sui 75,7 anni e per lungo tempo la patologia ha decimato persone con medie sopra gli 80 anni. La pandemia, pur efficacemente contrastata dall'offensiva vaccinale, non è debellata e continua a colpire.

Firenze e la provincia, intanto, con due nuove vittime, superano i 2.200 morti per Covid totali. Grande risposta comunque c'è stata dalla 'finestra maturandi' per la somministrazione di vaccino: sui 32.000 che in Toscana sostengono l'esame scolastico - oggi è il primo giorno - una bella quota di loro, 22.000, ha risposto all'invito, nel breve lasso di tempo disponibile, contribuendo all'obiettivo di ottenere un'immunità di gregge prima possibile. Calano i positivi totali, le terapie intensive per il Covid sono impegnate a 50 posti letto, ci sono stati in un giorno quasi 300 guariti completi. A Lucca l'ospedale San Luca ha chiuso la terapia intensiva Covid. Ad Abbadia San Salvatore è stato dimesso l'ultimo paziente Covid dalle cure intermedie e l'ospedale si appresta a ridare sfogo alle consuete degenze di Medicina interna. Al via i tamponi gratuiti per le visite nelle Rsa: è attiva la procedura per poter effettuare gratis il tampone quando si è vicini a fare una visita a persone ospitate nelle strutture residenziali. Serve prenotare la visita presso la struttura interessata, indirizzare, con una settimana di anticipo, una e-mail con il modulo necessario e la copia di un documento di identità all'indirizzo visitesicure@sanita.toscana.it . A questo punto il richiedente riceverà il codice con cui prenotare gratuitamente il tampone, in tempo utile per la visita, su https://prenotatampone.sanita.toscana.it. (ANSA).