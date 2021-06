Cade pezzo cornicione da terzo piano, donna gravemente ferita

(ANSA) - LIVORNO, 16 GIU - Una donna di 46 anni è stata colpita alla testa da un pezzo di cornicione caduto dal terzo piano di un palazzo nel centro di Livorno ed ora è ricoverata in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Buontalenti.

La donna, subito soccorsa dai volontari del 118, non era cosciente ma respirava ed è stata trasferita in pronto soccorso.

