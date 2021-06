Premio Viareggio Giornalismo a Benini,Internazionale a Igiab

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 15 GIU - Il Premio Viareggio Rèpaci ha scelto due vincitrici per le sezioni speciali che accompagnano la 92/edizione: ad Annalena Benini è stato assegnato il Premio Giornalistico e a Igiaba Scego il Premio Internazionale. Entrambe, riferisce lo stesso Premio Viareggio Rèpaci con una nota, "sono autrici poliedriche, intellettuali attive e sensibili".

"Annalena Benini, giornalista, editorialista e scrittrice - si legge sempre nella stessa nota - affronta dalle pagine de Il Foglio temi di attualità e cultura con una straordinaria tempra e competenza e che ha sperimentato anche il giornalismo televisivo come autrice e conduttrice ('Romanzo italiano' su Raitre) oltre ad annoverare un'apprezzata attività di scrittrice, va il Premio Giornalistico di quest'anno". Invece Igiaba Scego "riceverà il Premio Internazionale per il suo costante e meritorio impegno, espresso nella sua attività di scrittrice e giornalista, sempre a favore del dialogo fra culture e per i temi di grande spessore sociale e intellettuale che affronta nelle sue opere, come quelli della migrazione e della transculturalità".

I premi speciali di quest'anno sono quindi tutti al femminile, sottolineano gli organizzatori, dopo la già annunciata assegnazione del premio Opera Prima ad Alessandra Carati per il suo romanzo 'E poi saremo salvi' (ed. Mondadori).

I premi verranno consegnati nella serata finale il 28 agosto 2021 a Viareggio. La giuria intanto ha selezionato le 'rose' per le tre sezioni di Narrativa, Poesia e Saggistica disponibili al link http://www.premioletterarioviareggiorepaci.it/. Infine, il 3 luglio alle ore 18 a Viareggio ci sarà un incontro del presidente Paolo Mieli e di alcuni giurati con il pubblico per presentare i titoli finalisti, presso il Caboto Beach Club.

