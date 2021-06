Empoli: risolto il contratto col tecnico Dionisi

(ANSA) - EMPOLI, 15 GIU - Alessio Dionisi non è più ufficialmente l'allenatore dell'Empoli. Questo pomeriggio lui e il suo staff hanno risolto il contratto che li legava all'Empoli football Club. Da domani il tecnico amiatino è libero di firmare con chi vorrà, per lui è pronto un contratto biennale, con opzione per un'altra stagione, a quanto pare con un ingaggio da circa 800mila euro, con il Sassuolo. Con una nota ufficiale il club del presidente Fabrizio Corsi ha dato la notizia della risoluzione: "Al tecnico e al suo staff il ringraziamento per il lavoro svolto e l'augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale", si legge nel finale del comunicato stampa.

Adesso l'Empoli è pronto a scegliere il futuro tecnico: in pole position l'allenatore massese Aurelio Andreazzoli che ha allenato tre anni fa l'Empoli facendo salire dalla serie B alla serie A. (ANSA).