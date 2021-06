Covid: Toscana, altri 7 morti in un giorno, media 75 anni

(ANSA) - FIRENZE, 15 GIU - Solo 57 (età media 45 anni) nuovi casi Covid rilevati in un giorno in Toscana ma ancora altri sette morti (età media 75,7 anni) col totale delle vittime che dall'inizio della pandemia sale a 6.826 unità. Gli ultimi decessi sono stati nelle province di Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto. I casi positivi totali sono saliti a 243.514 (+0,02% sul giorno precedente) mentre i guariti (200 persone nelle 24 ore, tutte guarigioni complete a tampone negativo) salgono in percentuale cinque volte tanto (+0,1%) sul totale precedente e raggiungono quota 232.632. Gli attualmente positivi sono oggi 4.056, -3,6% rispetto a ieri continuando così il calo generale dei pazienti. Tra i positivi i ricoverati sono 240 (-13 unità su ieri, - 5,1%) di cui 54 sono in terapia intensiva (nove in meno su ieri). Ci sono altri 3.816 positivi in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (-137 unità su ieri, pari al -3,5%). Inoltre, sono 11.589 le persone in quarantena domiciliare (-147 su ieri, -1,3%) le persone in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

