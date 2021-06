Morto il fumettista Tuono Pettinato

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il fumettista Andrea Paggiaro, noto con il nome d'arte di Tuono Pettinato, è morto all'età di 44 anni dopo una lunga malattia. Lo rende noto Fumettologica. Nato a Pisa il 27 settembre del 1976, Tuono Pettinato è stato tra i più importanti fumettisti della sua generazione, mente brillante e fine umorista.

Tuono Pettinato è stato autore prolifico e sfaccettato. In carriera ha realizzato storie brevi, strisce, vignette, illustrazioni e graphic novel. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Nuove Strade a Napoli Comicon e nel 2014 il premio come Miglior autore unico a Lucca Comics & Games, che l'anno successivo gli dedicò una grande mostra a Palazzo Ducale. (ANSA).