GB: Elisabetta II conferisce cavalierato al toscano Bragagni

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - L'imprenditore toscano Maurizio Bragagni è stato insignito del titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La Regina Elisabetta II ha conferito l'onorificenza di OBE (Officer of the British Empire) all'amministratore delegato di Tratos UK, la multinazionale italo-britannica dei cavi ad alta tecnologia con stabilimenti in Italia e nel Regno Unito ed una presenza ramificata in tutto il mondo.

Bragagni è il primo italiano a ricevere un'onorificenza britannica da quando è scattata la Brexit.

La sovrana britannica, si legge nella motivazione di Buckingham Palace, ha ritenuto meritevole Bragagni per i "servizi da lui resi nel business e per il suo volontariato al servizio della politica".

Bragagni è anche Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana e Console onorario di San Marino nel Regno Unito, e presiede la fondazione Esharelife che ha raccolto consistenti fondi a sostegno del progetto in Kenya della Fondazione Avsi. L'imprenditore toscano ha inoltre fondato la sezione italiana del Partito conservatore britannico, il "British Italian conservative", ed è considerato molto vicino al Primo Ministro Boris Johnson ed alla ex premier Theresa May.

Nel 2019 la Regina Elisabetta aveva concesso a Tratos il "Queen's Award for Innnovation": era la prima volta che dell'"Oscar" per l'innovazione tecnologica conferito dalla Corona britannica venisse insignita un'azienda italiana.

Bragagni, che è "Freeman" della City di Londra, è tra l'altro anche docente della Bayes Business School (ex Cass), la prestigiosa istituzione accademica che ha sede nel cuore del distretto finanziario londinese. (ANSA).