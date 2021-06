Calcio: Tar Toscana, inammissibile ricorso contro Viola Park

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Il Tar della Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'associazione Italia Nostra contro la realizzazione del Viola Park a Bagno a Ripoli, il nuovo centro sportivo della Fiorentina, perché depositato "in un momento - si legge nella sentenza del Tribunale amministrativo - in cui il termine di 120 giorni per la sua proposizione era ormai decorso". (ANSA).