Europei: Jorginho, Questa Italia somiglia al mio Chelsea

Così Jorginho dal ritiro azzurro di Coverciano.''Se c'è troppa euforia? - dice ancora l'italo-brasiliano - Vincere è bello e dobbiamo gioirne, i festeggiamenti dopo il successo sulla Turchia non mi sono parsi eccessivi. L'Europeo è una competizione difficile e ne siamo consapevoli, questa Italia non perderà mai l'umiltà e la fame di vincere. Lavoriamo tanto per arrivare al successo e quando lo otteniamo è giusto festeggiare ben sapendo che il prossimo ostacolo sarà più difficile e quelli dopo ancora di più''.

Intanto si sta avvicinando il rientro di Marco Verratti, compagno di reparto di Jorginho: ''Marco può darci tantissimo a livello di qualità e personalità - sottolinea -. Speriamo e non vediamo l'ora di riaverlo perché può aiutarci davvero molto".

