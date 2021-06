Giani fa il vaccino, sensazione di orgoglio

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - "Provo la sensazione di essere in mezzo alla gente, di fare qualcosa che tutta la popolazione fa, e se vogliamo, è anche una sensazione di orgoglio". Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che questa mattina si è vaccinato al Mandela Forum, a Firenze.

Giani ha ringraziato i "tre direttori delle Asl, che hanno costruito un sistema di hub pubblici" in grado di portare avanti la campagna vaccinale "grazie anche al personale e alla rete del volontariato. È come se un Paese, di fronte ad un'emergenza, si fosse stretto. Io oggi mi faccio il vaccino e faccio parte di questo grande sforzo che un giorno sarà visto come un grande merito del nostro Paese".

Sulla possibilità di cambiare data e luogo per la somministrazione delle dosi, ha spiegato Giani, "ritengo che sia una scelta, quella di lavorare molto sul portale, che ci premia da un punto di vista di organizzazione. Altre Regioni hanno puntato molto sugli open day, noi abbiamo cercato di razionalizzare, anzi di perfezionare a poco a poco il portale".

