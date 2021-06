Covid: Toscana, altri 5 morti in un giorno, ricoveri -10%

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - Altri 146 nuovi contagi (età media 36 anni) e altri cinque morti (età media 84,2 anni) in Toscana nelle ultime 24 ore per il Covid secondo il consueto report della Regione. Il totale dei decessi raggiunge le 6.810 vittime dall'inizio della pandemia, Pisa e la sua provincia con l'ultimo decesso raggiungono 700 morti per il Covid. I nuovi casi rilevati sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente che ora sale a 243.252 positivi, mentre i guariti sono stati 354 in un giorno e crescono dello 0,2% portando il totale a 231.869 unità. Gli attualmente positivi sono oggi 4.573 (-4,5% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 274 (31 in meno su ieri, pari al -10,2%), di cui 70 in terapia intensiva (tre in meno). Altri 4.299 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o sono asintomatici (-182 su ieri pari al -4,1%). Ci sono inoltre 11.812 persone (-586 unità, pari al -4,7%) in quarantena domiciliare, in sorveglianza attiva Asl, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).