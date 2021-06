Vaccini, su portale Toscana ora si può modificare prenotazione

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Possibile da oggi, sul portale online della Regione Toscana, modificare la prenotazione per il vaccino contro il Covid. la stessa Regione in una nota spiega che da oggi è possibile "anticipare o posticipare la data e il luogo della prima dose, entrando su 'modifica prenotazione" in alto a destra sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/', senza doversi cancellare".

"È possibile - si legge - anche modificare la data del richiamo solo se è già stata somministrata la prima dose, compatibilmente con la disponibilità di vaccini e gli intervalli consentiti (tra la prima e la seconda dose), indicati in automatico". (ANSA).