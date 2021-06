Giardino di Boboli, torna a zampillare fontana delle scimmie

(ANSA) - FIRENZE, 11 GIU - Torna in funzione, dopo oltre 30 anni, la Fontana delle scimmie nel giardino del Cavaliere, situato nella parte più alta del parco di Boboli a Firenze e realizzata intorno al 1830, assemblando elementi realizzati da vari scultori in epoche diverse. Da oggi, si spiega dalle Gallerie degli Uffizi, l'acqua è tornata a sgorgare dalla bocchetta nelle mani del putto che sormonta la vasca, dalla vasca stessa e dalla bocca di una delle tre scimmie, opera dello scultore vicentino Camillo Mariani (1567 - 1611). Tutto grazie al lavoro di un anno.

Due le fasi di intervento: la prima per ripristinare il funzionamento dell'impianto idrico di adduzione e scarico delle acque; la seconda dedicata al restauro delle parti in marmo bianco di Carrara e in bronzo della vasca ottagonale, le cui pareti sono state pulite e impermeabilizzate.

"Con il restauro della Fontana delle Scimmie, dopo gli interventi già realizzati a quella davanti al Kaffeehaus, e a quella del Carciofo sopra al cortile di Palazzo Pitti, proseguiamo gli interventi al sistema delle acque in Boboli - spiega il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt - e recuperiamo progressivamente la voce delle fontane, che sono tra gli elementi fondamentali dell'identità del Giardino".

