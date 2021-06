Libri: 'Città dei lettori',9 tappe in Toscana con 100 ospiti

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Più di 60 eventi e oltre 100 ospiti in nove comuni della Toscana per la prima edizione diffusa di 'La città dei lettori', manifestazione dedicata al libro e alla letteratura, ideata dall'associazione culturale Wimbledon, con la direzione di Gabriele Ametrano. Tra i protagonisti ci sono Roberto Saviano, Michela Murgia, Toni Servillo, Nicola Lagioia, Carlo Verdone, Umberto Galimberti, Ilaria Gaspari e Beppe Severgnini. Un percorso tra anteprime, appuntamenti e incontri che parte a giugno da Pontassieve (18/19) e Grosseto (25/26), per poi toccare a luglio Montelupo Fiorentino (1/2), Villamagna (10/11), Sesto Fiorentino (14/15) e Arezzo (23/24). Ad agosto la rassegna sarà a a villa Bardini a Firenze (26/27/28/29), per andare a chiudere a settembre con Calenzano (2/3/4) e Bagno a Ripoli (10/11). 'La città dei lettori' si inserisce nel progetto Piazza Dante. #Festivalinrete per rendere omaggio a Dante Alighieri nei settecento anni dalla morte. L'iniziativa, inoltre, festeggia i 180 anni di attività di Giunti editore (il 26 agosto) e rinnova la collaborazione con il Premio Strega che porterà a Firenze (27 agosto) i vincitori delle sezioni del premio. Nel corso degli appuntamenti spazio anche ai giovani con 'Io Leggo!', alle passeggiate di 'Paesaggi letterari', e al Florence Book Party'. In occasione del festival nascono, infine, i progetti 'Scuola di lettura' e la 'Vetrina degli editori fiorentini' un luogo che riunisce gli editori fiorentini. "Oggi più che mai vogliamo riaffermare l'importanza di portare la cultura fra le persone - afferma il direttore artistico Gabriele Ametrano -. Proprio per questo abbiamo deciso di rendere ancor più capillare la rassegna coinvolgendo nove comuni della Toscana". Il festival è realizzato con il contributo, tra gli altri, del Comune di Firenze, di Fondazione Cr Firenze e Fondazione Parchi monumentali Bardini e Peyron e il supporto di Unicoop Firenze e Istituto Europeo del Design.

