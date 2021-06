Droga: nasconde 150 grammi eroina in pannolini bimbi,arresto

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Aveva in casa oltre 150 grammi di eroina, nascosti in un sacchetto di pannolini per bambini. Per questo un 30enne è stato arrestato ieri dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile.

Nell'appartamento, a Firenze in zona Rifredi, i poliziotti hanno sequestrato anche sei ovuli di cocaina, una bilancina di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 800 euro in contanti. L'uomo, nigeriano, dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

(ANSA).