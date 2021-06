Nasce Fiorenza, scarpa gioiello made in Florence

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Nasce Fiorenza, la prima scarpa gioiello firmata da Brandimarte e Fabio Rusconi, realizzata completamente a Firenze secondo le più antiche tecniche della tradizione. L'idea è di lanciare un prodotto innovativo che possa diventare una bandiera della città in tutto il mondo.

Fiorenza è realizzata in camoscio e pelle, con dettagli esclusivi: le cavigliere della scarpa sono realizzate in argento dagli artigiani Brandimarte, si sfilano e diventano entrambe bracciali che si possono unire dando vita a una preziosa collana.

"Per ripartire bisogna unire le forze. L'artigianato è in crisi: secondo le ultime indagini sono stati persi circa 7mila posti di lavoro con il rischio che alcuni mestieri dell'indotto vadano persi per sempre. Noi abbiamo deciso di non arrenderci", spiegano Bianca Guscelli e Filippo Rusconi. Sarà in vendita in edizione limitata su ordinazione. A firmare la scarpa sono Fabio Rusconi, titolare del brand toscano di calzature donna fondato nel 1998, e l' azienda Brandimarte. (ANSA).