Vaccini, Toscana apre 'last minute' anche a 30enni, 1900 dosi

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Alle 19 saranno 1.900 i vaccini Pfizer e Moderna a disposizione sul portale regionale per la prenotazione 'last minute': a partire da oggi la possibilità di prenotare il vaccino per le 24 ore successive è estesa anche alla classe dei 30enni, ovvero fino ai nati nel 1991. Fino a ieri, invece, la modalità 'last minute' era riservata soltanto agli over 40.

"Questa modalità di prenotazione funziona davvero bene - commenta Andrea Belardinelli, responsabile sanità digitale e innovazione di Regione Toscana - tutte le sere le dosi disponibili finisco in pochissimi minuti". (ANSA).