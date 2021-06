Terremoti: due scosse nell'Aretino,una in provincia Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Tre scosse di terremoto sono state registrate oggi in Toscana dalla sala sismica dell'Ingv. La più forte, di magnitudo 3, in provincia di Arezzo, con epicentro a Chiusi della Verna alle 9.51, seguita un minuto dopo da un'altra scossa, magnitudo 2.6. Nel pomeriggio poi una scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dalla sala sismica dell'Ingv nel territorio di Tavarnelle Val di Pesa, in provincia di Firenze, alle 16:58, a una profondità di 10 km.

In seguito alla scossa a Tavarnelle c'è stato anche chi è sceso anche in strada ma dai controlli effettuati non sono stati rilevati finora danni. Nessun criticità rilevata anche nell'Aretino. (ANSA).