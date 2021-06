Teatro: Odifreddi 'rilegge' Alice delle meraviglie

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Da giugno a settembre Barberino e altri luoghi suggestivi del Mugello (Firenze) ospiteranno il festival del racconto e della nuova drammaturgia intitolato 'La Rinascita inizia dalla bellezza 2.0'. Tra gli ospiti Piergiorgio Odifreddi che l'1 luglio, sulle sponde del Lago di Bilancino, nell'Area Andolaccio, in anteprima nazionale, affronterà con Marta Dalla Via 'Meraviglie nel paese di Alice', riscrittura fatta di humor scientifico e logica fantastica, dove teatro e matematica diventeranno un gioco per scoprire che le strutture numeriche e linguistiche sono l'anima dell'opera di Carroll. Tra gli altri ospiti della rassegna Moni Ovadia, Andrea Pennacchi, Giulio Casale, Riccardo Rombi, Ginevra di Marco, Alessandro Benvenuti, Riccardo Tesi, Monica Bauco, Anna Meacci, Katia Beni e altri ancora.

La manifestazione, alla seconda edizione, organizzata da Catalyst|Teatro Corsini in collaborazione con Comune e Pro Loco di Barberino di Mugello, partirà l'11 giugno proseguendo fino al 25 settembre con oltre cinquanta eventi tra prosa, teatro per ragazzi, musica, circo, e con due sezioni dedicate all'arte del racconto e alla nuova drammaturgia. Otto i luoghi che ospiteranno il festival: oltre alle sponde del lago di Bilancino, lo Spazio Civico Vespucci, il Teatro Comunale Corsini, la piazza della Chiesa di Cavallina, i Giardini di Badia, quelli di Galliano, la piazza Cavour nel cuore storico della città e il Castello di Barberino. (ANSA).