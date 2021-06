Riaperta basilica S.Lorenzo a Firenze, già 2200 visitatori

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Oltre 2200 visitatori in cinque giorni: è il bilancio della prima settimana di attività della basilica di San Lorenzo a Firenze, che a giugno ha riaperto i battenti. "Finalmente siamo tornati a vedere tante persone in coda per ammirare i tesori che custodiamo - sottolinea in una nota Paolo Padoin, presidente dell'Opera Medicea Laurenziana -.

Grazie all'impegno dei nostri dipendenti e quelli della parrocchia di San Lorenzo è possibile visitare, oltre alla basilica, il chiostro, il Museo del tesoro e la mostra 'Natura collecta Natura exibita' del sistema museale di Ateneo, Museo della Specola. Un segnale incoraggiante in vista dell'estate".

Padoin ricorda anche la recente visita al Papa. "In occasione dell'udienza dello scorso 4 giugno a abbiamo offerto al Santo Padre un modellino che riproduce il poliedro che Michelangelo pose alla sommità della cupola della Sagrestia nuova, la cappella che raccoglie le spoglie di alcuni esponenti della Casa Medici. Il dono ha voluto rendere omaggio al ripetuto richiamo di Papa Francesco a questa forma geometrica come quella che meglio rappresenta la natura della Chiesa e della società".

(ANSA).