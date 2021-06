Cinema: premio Fiesole a Mario Martone

(ANSA) - FIRENZE, 07 GIU - Va a Mario Martone, regista cinematografico, lirico e teatrale, il premio Fiesole ai Maestri del cinema 2021, riconoscimento conferito dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato nazionale critici cinematografici italiani Gruppo toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Massimo Tria. L'edizione di quest'anno è dedicata alla memoria di Claudio Carabba, scomparso nel 2020, maestro della critica cinematografica italiana e per molti anni tra i più importanti animatori del premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 4 luglio al Teatro Romano di Fiesole: Martone diventerà 'Maestro del cinema' come prima di lui Paolo Sorrentino, Robert Guédiguian, Vittorio Storaro, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Toni Servillo e Nanni Moretti. E tra i grandi del passato Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo Anghelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach. La serata della premiazione si aprirà alle 20.45 con un incontro con l'autore e la presentazione del volume monografico dedicato al cinema di Mario Martone a cura di Roberto Donati con i contributi del Sncci, per Edizioni Ets di Pisa. Saranno presenti anche l'attrice Marianna Fontana, protagonista di Capri-Revolution, ed Eduardo Scarpetta, che fa parte del cast del suo prossimo film, Qui rido io, dedicato all'avo omonimo, capostipite della celebre dinastia di attori Scarpetta-De Filippo. A seguire la proiezione del film L'amore molesto del 1995 presentato in concorso al 48º Festival di Cannes.

Al premio seguiranno le proiezioni dei film di Martone a luglio al piazzale degli Uffizi nell'ambito della rassegna 'Apriti cinema': Morte di un matematico napoletano del 1992 (1/7); Teatro di guerra del 1998 (7/8) e L'odore del sangue (15/7) e ad agosto al Teatro Romano di Fiesole, per Stensen d'Estate (Capri-Revolution il 9 e Il giovane favoloso il 21).

