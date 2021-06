Muti, cultura riparte da riapertura teatri nei piccoli centri

(ANSA) - MARRADI, 06 GIU - L'importanza dei teatri nei piccoli centri "è una battaglia che sto conducendo da molti anni. In Italia, oltre alle grandi città e ai grandi teatri, ogni piccolo centro ha un teatro dell'800, del '700 o del '600.

Molti di questi sono chiusi. Se vogliamo veramente ripartire con la cultura è il momento di riaprirli, e soprattutto di affidarli ai giovani. Dobbiamo dare ai giovani la possibilità di esprimersi. Lo dice uno che non è più giovane ma quando lo ero ho avuto la possibilità di esprimermi. Oggi non è più così". Lo ha detto il maestro Riccardo Muti a margine del concerto, da lui diretto, di inaugurazione del teatro degli animosi a Marradi (Firenze), piccolo centro dell'Appennino toscano. Presente in sala anche il ministro della Cultura Dario Franceschini, in occasione del viaggio inaugurale del treno di Dante, convoglio storico che collega Firenze e Ravenna per i 700 anni dalla morte del Sommo poeta. Per Muti, "la riapertura del teatro di Marradi, che è della fine del '700, è un segnale importantissimo, un 'Natale', una rinascita". (ANSA).