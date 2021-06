Covid: in Toscana 193 casi, tasso positivi torna sopra 1%

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 193 su 14.814 test di cui 9.308 tamponi molecolari e 5.506 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,30% (3,3% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dal presidente della Toscana Eugenio Giani nel consueto report suo social.

Rispetto a ieri aumentano i casi e il tasso di positività torna sopra l'1%, a fronte di un numero inferiore di tamponi: nel report precedente i nuovi casi registrati in Toscana erano 154 su 18.622 test, con un tasso dei nuovi positivi dello 0,83% (2,6% sulle prime diagnosi).

Nel suo post sui social Giani scrive anche che "diminuiscono i ricoveri per Covid in tutta la regione. L'ospedale di Siena riattiva i posti letto ordinari incrementando le attività chirurgiche e ambulatoriali, continuiamo così". Riguardo ai vaccini quelli "attualmente somministrati" sono stati 2.283.702, aggiunge il governatore. (ANSA).