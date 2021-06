Maaza Mengiste vince il premio Von Rezzori - Città di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - Maaza Mengiste con 'Il Re Ombra', edito da Einaudi e con la traduzione di Anna Nadotti ha vinto la XV edizione del premio Gregor Von Rezzori - Città di Firenze, che si conclude oggi nel capoluogo toscano. Il vincitore per la migliore traduzione in italiano era stato già annunciato nei giorni scorsi: è Nicola Crocetti per la traduzione di 'Odissea' di Nikos Kazantzakis (Crocetti editore - Feltrinelli).

Il premio Gregor Von Rezzori-Città di Firenze, riservato ad autori esteri tradotti in italiano, è un festival di letteratura internazionale che promuove l'incontro tra scrittori di opere di letteratura contemporanea in primo piano, traduttori e il pubblico italiano. È stato fondato nel 2007 per ricordare Gregor von Rezzori, autore di romanzi e memorie ed è organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena, istituita nel 2000 da Beatrice Monti della Corte, che ospita periodicamente scrittori da tutte le parti del mondo come residenza letteraria. (ANSA).