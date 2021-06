Covid: in Toscana altri 154 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 154 su 18.622 test di cui 8.368 tamponi molecolari e 10.254 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,83% (2,6% sulle prime diagnosi). Questo il report diffuso sui social dal presidente della Toscana Eugenio Giani che ha anche postato una foto di un degente in mezzo ai sanitari dell'ospedale di Arezzo commentando: "Anche l'ultimo paziente Covid esce dal reparto malattie infettive dell'ospedale di Arezzo ringraziando tutti gli operatori sanitari, evviva".

Rispetto all'ultimo report, i nuovi casi Covid registrati sono in aumento così come il tasso di positività a fronte di un numero maggiore di test: ieri i contagi giornalieri erano stati 133 su 17.521 tamponi, con un'incidenza di positivi pari allo 0,76% (2,2% sulle prime diagnosi). (ANSA).