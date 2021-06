Museo Marini guarda Parigi, mostra libri arte e vinili rari

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - Domenica 6 giugno il Museo Marino Marini di Firenze torna ad ospitare Bammm! Books(&)Arts @MuseoMarino Marini, mostra mercato di libri d'arte e d'artista e vinili rari e d'epoca, realizzata in collaborazione con la casa editrice Centro Di, "alla maniera - si legge in una nota - dei bouquinistes parigini". L'iniziativa, ad ingresso gratuito, proseguirà ogni prima domenica del mese dando vita ad un appuntamento fisso all'insegna dell'arte e della cultura.

Gli ampi e luminosi spazi del Museo - nel pieno rispetto delle norme anti-Covid - dalle 11 alle 18, accoglieranno tra le sculture di Marino Marini curiosi e appassionati con un'ampia scelta di volumi introvabili, libri oggetto, rarità di design, libri autografati dai grandi artisti e dischi in vinile con copertine rare e d'autore. L'intento dell'iniziativa, a cui prenderanno parte librerie specializzate provenienti da tutta Italia - con tante novità - è quello di coniugare l'arte con la straordinaria produzione libraria di settore e di design, al profumo di carta e ora anche di vinile.

Con l'appuntamento del 6 giugno il Museo riprende le iniziative rivolte alla comunità, in cui il museo crea vitale interscambio fra settori che contribuiscono a creare cultura, luogo dell'anima e della cittadinanza, in cui l'arte si fonde con l'architettura, la pittura con la scultura, la storia con la contemporaneità. In occasione di Bammm! l'ingresso al museo sarà gratuito.

Inoltre si terranno i consueti appuntamenti con i laboratori dedicati ai bambini e alle famiglie . (ANSA).