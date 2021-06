Al Giardino di Boboli aperture estive extra i lunedì

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - Otto aperture straordinarie in estate del Giardino di Boboli a Firenze il 7 e 28 giugno, il 5 e 26 luglio, il 2 agosto, il 27 settembre e il 4 e 25 ottobre dalle ore 10.30 alle 18.30 (ultimo ingresso un'ora prima della chiusura). Prosegue inoltre l'iniziativa 'Boboli Giardino letterario', visite guidate gratuite in lingua italiana e inglese incluse nella tariffa del regolare biglietto di ingresso che fino alla fine di giugno permetteranno di ripercorrere le orme di scrittori del passato che hanno deciso ambientare le loro opere nel famoso giardino-museo.

Per aderire all'iniziativa è necessario prenotare, entro il venerdì antecedente la data scelta, scrivendo un'email a: ga-uff.eventiboboli@beniculturali.it I gruppi, massimo 10 persone per data, seguiranno l'ordine di ricevimento delle mail.

L'appuntamento per l'inizio della visita, della durata di circa due ore, è al portone centrale di Palazzo Pitti. (ANSA).