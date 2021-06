Vaccini, in Toscana in arrivo 3 numeri verdi per prenotazione

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - Tre numeri verdi, uno per ciascuna Asl della Toscana, per dare assistenza a chi vuole prenotare il vaccino anti Covid: è quanto annuncia la Regione Toscana in una nota.

A partire da domani, venerdì 4 giugno, la prenotazione del vaccino, in modo particolare da parte di chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari, potrà avvenire chiamando i numeri telefonici attivati dalle tre Asl toscane. Contestualmente verrà disattivato ProntoVaccino, il numero verde l'800117744 messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile. Per Asl Nord-ovest il numero da contattare è lo 0585-498008; per l'Asl Centro lo 055-545454 (e digitare il tasto 2) e per l'Asl Sud-est il numero da chiamare è 800-432525.

