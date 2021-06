Vaccini, Giani, prossima settimana prenotano da 29 a 16enni

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - In Toscana si apriranno lunedì 7 giugno le prenotazioni del vaccino anti Covid per gli over 16: ogni giorno due o tre nuove classi di età potranno prenotarsi sul portale regionale della campagna di vaccinazione. Lo annuncia il presidente della Toscana, Eugenio Giani sui social.

Si parte il 7 giugno con i nati nel 1992-1993; l'8 giugno toccherà ai nati nel 1994-1995; il 9 ai nati nel 1996-1997; il 10 giugno ai nati nel 1998-1999; l'11 giugno ai nati nel 2000-2001-2002, e infine, il 12 giugno ai nati negli anni 2003-2004-2005. (ANSA).