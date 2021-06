Silos pericolante, evacuate 4 famiglie e 6 negozi a Camaiore

(ANSA) - LUCCA, 03 GIU - I vigili del fuoco del comando di Lucca stanno intervenendo a Camaiore, in piazza 29 maggio, per un silos contenente intonaco pericolante: si è inclinato. Per questo motivo decisa l'evacuazione, si spiega, di 4 famiglie e 6 negozi: 20 le persone allontanate.

Sul posto fatta intervenire anche una autogru dal comando di Massa Carrara. Sul posto pure la polizia municipale. (ANSA).