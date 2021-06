Incendio su tetto centro commerciale, Vvf al lavoro tutta notte

(ANSA) - FIRENZE, 03 GIU - Proseguiranno per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato sul tetto del centro commerciale di Ponte a Greve, alla periferia di Firenze. Lo rendono noto i vigili del fuoco spiegando che le squadre intervenute si sono trovate in presenza di un tetto ventilato, che per caratteristiche rende più lunghe e difficoltose le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti con il supporto dei comandi di Prato, Pistoia, Livorno, Siena, Grosseto, Pisa e Bologna. Anche la Protezione civile ha messo a disposizione due autobotti per il rifornimento d'acqua. Il centro commerciale rimane momentaneamente chiuso. (ANSA).